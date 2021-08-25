РИАМО - 25 авг. Программа партии «Единая Россия» ориентирована на жителей и на выполнение их наказов в формировании комфортной городской среды, сообщил председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

Он добавил, что совсем недавно не могло и идти речи о формировании пешеходных и велосипедных дорожек, а также «народных троп».

«Она (программа – ред.) основана на инициативах жителей со всех городов Московской области. Программа - это основа, чтобы делать перемены и развивать наш регион, достигать результатов», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что основными приоритетами программы стали экология, социальная защищенность, благоустройство, безопасный регион и другие вопросы, на которые граждане обращают внимание властей.

«В 2016 году мы так же, собирая наказы жителей, основали свою программу на 100%, каждый пункт этой программы выполнен. Сегодня мы также продолжаем работать с жителями и со всеми городами Московской области. Мы должны продолжать двигаться, решая вопросы, которые обозначил губернатор (Подмосковья Андрей Воробьев – ред.)», - отметил Брынцалов.

В среду Московское областное отделение «Единой России» провело третий этап внеочередной партийной региональной конференции на территории усадьбы Архангельское.

Ранее на втором этапе съезда «Единой России» в Москве была принята народная программа партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. В Подмосковье в этот период состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления.

В выборах в Госдуму примут участие представители КПРФ, партии «Зеленые», ЛДПР, партий «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко», «Партия роста», «Партия свободы и справедливости», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».

В выборах в Мособлдуму примут участие представители партий «Родина», ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», КПРФ, «Единая Россия», «Зеленые», «Яблоко», «Коммунисты России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».