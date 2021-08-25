РИАМО - 25 авг. В рамках деловой программы Всероссийского фестиваля фермерской продукции «Сыр. Пир. Мир» в Истре будут представлены основные направления господдержки предприятий АПК Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Участником деловой программы фестиваля «Сыр. Пир. Мир» станет министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. Программа включает обсуждения в видео мастер-классов, докладов, презентаций. Глава министерства отметил, что во время выступлений будут представлены основные направления господдержки предприятий АПК Подмосковья.

В частности, собираются провести дискуссию о состоянии и переменах в сыроделии, молочной отрасли.

К программе присоединятся глава комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы Олег Рожнов, президент Федерации рестораторов России Игорь Бухаров, президент Союза торговых центров России Булат Шакиров.

Всероссийский гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир» пройдет в деревне Дубровское на территории Истринской сыроварни Олега Сироты.