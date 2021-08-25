РИАМО - 25 авг. Граждане, которые постоянно проживают на территории РФ, и по состоянию на 31 августа получают пенсии через ПФР, получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей в сентябре этого года, сообщает Газета.ru.

Президент Владимир Путин ранее подписал указ о единовременной выплате для пенсионеров в размере 10 тыс. рублей. Выплату получат как работающие, так и неработающие пенсионеры.

В случае, если человек имеет 2 пенсии, одну из которых он получает через ПФР, то ему также обеспечат новую выплату. Деньги пришлют тем же способом, что и обычную пенсию.

Еще в фонде уточнили, что выплата не учитывается при определении права гражданина на получение иных выплат и мер соцподдержки.

Выплата 10 тысяч рублей пенсионерам: кому положена и как получить>>