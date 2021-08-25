РИАМО - 25 авг. В Подмосковье уделяется особое внимание вопросу здравоохранения, благодаря экономическим успехам, это направление будет модернизировано и улучшено. Кроме того, особое внимание — на развитие сфер образования, ЖКХ, на благоустройство, сообщил губернатор Московской области, член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Андрей Воробьев.

В среду Московское областное отделение «Единой России» проводит третий этап внеочередной партийной региональной конференции на территории усадьбы Архангельское.

«Каждый, кто здесь присутствует, представляет большое количество наших территорий, наших городов, муниципалитетов. <...> Подмосковье - это символ зеленой, чистой территории. Территории, где хочется жить, где качество жизни должно постоянно расти. Мы сегодня встречаемся в партийном формате», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что цель встречи - мобилизоваться, объединить усилия.

«Мы все прекрасно понимаем, что нам довелось работать на уникальной территории, в уникальном регионе, очень разном, очень самобытном. <...> Всегда те, кто занимается политикой, общественной деятельностью, всегда понимают, что наступает момент ответственный, когда жители должны оценить твою работу. Сколько угодно можно отчитываться с трибуны о километрах дорог и других достижениях, но жизнь так устроена, и прелесть ее в том, что постоянно скорость перемен должна быть заметна», - подчеркнул Воробьев.

Он поблагодарил жителей за их инициативы и поддержку. Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатов, которые должны защищать интересы жителей Подмосковья. Особое внимание уделяется чуткости власти.

«Смысл заключается в том, что, если мы объединимся, если сможем привлечь новых, инициативных людей, то совершенно очевидно перемены, развитие будущего Подмосковья будут радовать», - отметил Воробьев.

Развитие здравоохранения

Воробьев подчеркнул, что особое внимание необходимо уделять системе здравоохранения. Ежедневно в поликлиники Московской области приходят 120 тысяч человек. Систему здравоохранения необходимо модернизировать и преображать.

«Нам в определенной мере повезло, мы видим показатели этого года, экономические показатели, и насколько бы ни были пессимистами наши финансисты, мы видим, что у нас есть ресурсы. За семь месяцев, на 1 августа текущего года, мы растем порядка 26-28%. Это значит, что мы можем особый акцент, особый ресурс направить на систему здравоохранения», - отметил Воробьев.

Модернизация ЖКХ и образования

Вопрос ЖКХ также претерпевает серьезные изменения. Сфера ЖКХ должна быть прозрачной, а работа управляющих компаний должна контролироваться. Так, жители оценивают работу УК по чистому подъезду и делают выводы, как выполняются их запросы.

Еще одним приоритетным вопросом в Московской области является образование.

«У нас хорошие позиции. <...> Мы часто видим, что нужны школы новые, пожалуй, в каждом муниципалитете. Кроме того, что к первому сентября, вообще в 2021 году мы открываем порядка 65 школ мощных, красивых, современных, буквально завтра мы закладываем очередные 25. Здесь важно качество образования <...>. Здесь, конечно, мы должны сделать акцент на заботе об учителях опять же, чтобы в каждом муниципалитете были в приоритете флагманские школы», - рассказал Воробьев.

Он подчеркнул, что за много лет было решено много бытовых вопросов и теперь появляются новые тротуары, велосипедные дорожки и другие удобства.

«Подмосковье растет и, конечно, это требует от нас постоянно успевать за теми требованиями, которые мы слышим в каждом муниципалитете. <...> Я считаю, что мы все правильно делаем, когда подробно разбираем, может, какую-нибудь мелочь», - добавил Андрей Воробьев.

Инициативы жителей Подмосковья

Секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов рассказал, что кандидаты от партии «Единая Россия», которые примут участие в выборах этой осенью, собрали более 700 тысяч наказов жителей Подмосковья. Больше всего инициатив касается образования, здравоохранения, комфортной городской среды, а также вопросов ЖКХ. По словам Брынцалова, в преддверии выборов партию представляет слаженный коллектив кандидатов в Госдуму, Мособлдуму и на муниципальном уровне.

«Наши кандидаты на сегодняшний день провели более 5 тысяч встреч, и ничто не заменит прямого общения», - отметил Брынцалов.

Участники III этапа региональной конференции «Единой России» также единогласно приняли предвыборную повестку партии в ходе голосования, которое провела член президиума регионального политического совета Мария Нагорная. Голосов против и воздержавшихся от голосования не было.

Выборы

24 августа на втором этапе съезда «Единой России» в Москве была принята народная программа партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. В Подмосковье в этот период состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления.

В выборах в Госдуму примут участие представители КПРФ, партии «Зеленые», ЛДПР, партий «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко», «Партия роста», «Партия свободы и справедливости», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».

В выборах в Мособлдуму примут участие представители партий «Родина», ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», КПРФ, «Единая Россия», «Зеленые», «Яблоко», «Коммунисты России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

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