РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. 29 доноров сдали 13 литров крови в первый день акции «Подари жизнь» в Подольске, сообщила Подольская станция переливания крови.

Также от двух доноров заготовили 1,2 л плазмы, один донор сдал тромбоциты.

Волонтеры движения «ДоброМир» совместно с Подольской станцией переливания крови запустили акцию «Подари жизнь» по массовому забору донорской крови. Стать донором смогут все желающие до 31 августа. Все участники акции получат памятные сувениры и сладкие подарочные наборы.

В пункте сдачи крови нужно находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию. Прием будет проходить с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 9. Узнать подробности можно по телефонам: 8(496)754-59-81 (станция переливания крови) и 8(965)444-51-51 («ДоброМир»).