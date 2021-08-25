РИАМО - 25 авг. Свыше 100 тыс. долларов наличными пытался незаконно провезти пассажир в аэропорту Домодедово, сообщает пресс-служба Домодедовской таможни.

Мужчина, прибывший рейсом Бургас-Москва, был задержан сотрудниками таможни во время прохода через «зеленый» коридор. Россиянин заявил, что имеет при себе 100 тыс. долларов в ручной клади и предъявил их для досмотра.

Общая сумма перевозимой валюты составила 100 тыс. долларов США и 7,2 тыс. рублей. Согласно курсу, это более 7,3 млн рублей. По данному факту проводится проверка.

По закону, сумму превышающую эквивалент 10 тыс. долларов, нужно декларировать в обязательном порядке.