РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. В среду подольский хоккейный клуб «Витязь» сразился со столичным «Спартаком» на Кубке мэра-2021 в «Мегаспорте» и проиграл со счетом 2:1, сообщает пресс-служба клуба.

«Витязи» не разочаровали, хотя и уступили красно-белым. Капитан «Витязя» Федор Малыхин должен был стать героем матча, забросив красивую шайбу в середине матча сразу после того, как дал интервью в первом перерыве.

Однако его разочаровал в недавнем прошлом партнер по «Витязю» Якуб Ержабек – теперь он играет за «Спартак», и завершил эффектный розыгрыш большинства красно-белых, принеся им победу,

У «Витязей» в стартовом периоде мог точно забивать Даниэль Одетт, но вратарь спартаковцев Алексей Красиков был на высоте в течение всего матча. «Витязь» Илья Ежов не раз выручал подмосковную дружину.

27 августа на Кубке мэра ХК «Витязь» играет с «Куньлунь Ред Стар».