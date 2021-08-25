РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. В Подольске комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципалитета будет еженедельно принимать представителей многодетных семей для выбора земельных участков, сообщила администрация округа.

Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципалитета еженедельно по понедельникам и четвергам с 10:00 будет принимать представителей многодетных семей для выбора земельных участков, подлежащих предоставлению из утвержденного перечня. Это нужно для ускорения обеспечения земельными участками многодетных семей, стоящих в очереди на бесплатное предоставление земли.

Многодетные семьи приглашают на встречи в соответствии с очередностью согласно списку.

Подробную информацию можно получить в комитете имущественных и земельных отношений администрации городского округа Подольск по телефону: 8 (496) 769-41-98. Прием будет проходить в здании администрации на улице Кирова, 4, в кабинете №352.

Явка на встречи необходима для того, чтобы оперативно двигалась очередь на бесплатное предоставление земли. Те, кто придут на встречу, помогут своей семье и всем многодетным семьям Подольска.