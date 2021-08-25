РИАМО - 25 авг. Пробки в 8 баллов из 10 возможных образовались на дорогах столицы вечером в среду, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сложная ситуация сложилась центре. Стоит Садовое кольцо, также движение затруднено на Болотной и Кремлевской набережных, Тверской улице, Новой площади, Варварке, Зубовском бульваре, Китайгородском проезде, Большой Полянке и других улицах.

На ряде участков Третьего транспортного кольца зафиксированы заторы. Пробки также образовались на северо-западе, юго-западе и юго-востоке МКАД.

К 20:00 плотность движения на территории города снизится до 6 баллов, а к 21:00 – до 4 баллов.