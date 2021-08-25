РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. Регоператор по обращению с отходами отправил на переработку 600 литров «добрых крышечек» из Чехова и Подольска, сообщил регоператор.

Региональный оператор по обращению с ТКО отправил на переработку очередной урожай «добрых крышечек», собранных волонтерами Чехова и Подольска. 23 августа более 300 литров ценного пластика передали региональному оператору волонтеры детского сада №60/2 «Журавушка» Подольска, еще 300 литров пластика собрали в пунктах приема «Добрых крышечек» в КЦ «Дружба» и офисе компании в Чехове, а также в гипермаркете «Леруа Мерлен» в микрорайоне Климовск Подольска.

Компания регионального оператора ООО «МСК-НТ» в Московской области уже третий год является официальным партнером благотворительной акции «Добрые крышечки». Цель акции — помощь детям с особенностями развития. Собирая крышечки, участники проекта одновременно приобщаются к раздельному сбору отходов и вносят посильный вклад в дело защиты окружающей среды.

С каждым днем акция набирает обороты: к ней присоединяется все больше юных и взрослых жителей южного Подмосковья. В Чехове в акции принимают участие работники администрации городского округа, которые регулярно передают регоператору собранное вторсырье. В итоге на сегодняшний день усилиями волонтеров приобрели технические средства передвижения для 50 мальчиков и девочек.

Для поддержки доброго начинания на территории Чеховского кластера ООО «МСК-НТ» открыл 19 точек сбора «добрых крышечек» и организует вывоз собранного вторсырья на переработку. Адреса открытых пунктов сбора размещены на официальном сайте регоператора.