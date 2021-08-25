РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. Подольские спасатели провели совместные учения по ликвидации последствий ДТП в Домодедове, сообщил представитель Подольского ТУ СиС ГКУ «Мособлпожспас».

На территории автотранспортного предприятия «Домтрансавто» в городском округе Домодедово 24 августа прошло тактико-специальное учение по отработке совместных действий служб автопарка и муниципальных экстренных служб при ликвидации последствий ДТП на общественном транспорте.

В учениях принимали участие расчеты 58-й и 135-й пожарно-спасательных частей 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы. В том числе смена спасателей 4-го караула старшего смены Игоря Титова 214-й пожарно-спасательной части Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас», бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции.

По замыслу учений автобус с пассажирами на городском маршруте столкнулся с другим транспортным средством, в результате чего пострадали люди. Каждая из прибывших на место ДТП экстренных служб решала свои задачи. Экипажи ДПС оградили место происшествия для предотвращения наезда движущихся мимо автомобилей. Расчеты спасателей деблокировали и эвакуировали условно пострадавших из поврежденного автобуса. Работники медицины катастроф организовали осмотр и транспортировку пассажиров. Пожарные ликвидировали угрозу взрыва бензобака, обесточили внутреннюю электросеть автомобилей и провели смыв ГСМ с дорожного полотна.

«Все службы, участвовавшие в учениях, действовали четко и слаженно. Организаторами учений внимание участников тренировки было обращено на то, что именно грамотные действия в первые минуты после ДТП помогают уменьшить тяжесть их последствий, а зачастую и спасти человеческие жизни. Цель мероприятия в этот день была достигнута», - сказал заместитель начальника 214-й пожарно-спасательной части Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий Лизнев.