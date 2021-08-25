РИАМО - 25 авг. Российский президент Владимир Путин разрешил работать на госслужбе россиянам с иностранным подданством в исключительных случаях. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщает Газета.ru.

В документе, который размещен на интернет-портале правовой информации, указано, что россиянин, имеющий гражданство другого государства, которое «не прекращено по не зависящим от него причинам, может быть принят на государственную или муниципальную службу».

Факт невозможности прекращения человеком иностранного гражданства будет решаться самим президентом РФ или президентской комиссией по вопросам гражданства.

Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть 25 августа 2021 года.