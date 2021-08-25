РИАМО - 25 авг. В столичном Манеже с 25 по 31 октября пройдет IV Международный интерактивный фестиваль современного искусства ARTLIFE FEST, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

На фестивале представят работы художников из России, Филиппин, Китая, Словакии, Тайваня, Колумбии, США, Таиланда, Австралии, Испании, Великобритании и других стран. Так, в фестивале примут участие Марк Теннант (США), Аранцасу Мартинес (Испания), Ло Чан Пэнг (Тайвань), Марк Константин Индусил (Австралия) и другие художники.

Всего в фестивале примут участие 63 художника из 23 стран. Многие из них представят свои картины в России впервые.

На центральной экспозиции фестиваля будет представлено 400 картин, выполненных в самых разнообразных техниках. Некоторые произведения интегрируют в AR-среду, и посетители фестиваля смогут познакомиться с ними в дополненной реальности с помощью мобильного приложения.

На фестивале проведут 24 мастер-класса по 9 направлениям живописи. Кроме того, будет организован лекторий, в котором организуют 50 выступлений ведущих экспертов в сфере современных культуры и искусства.

Основатель Международной онлайн-академии живописи ARTLIFE и куратор ARTLIFE FEST Анастасия Андреева рассказала, что темой фестиваля в этом году станет «Путь новой реальности».