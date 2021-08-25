РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. В подмосковном Подольске отменили соревнования на Кубок России по киле «Богатырская сеча-2021», сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее объявленный к проведению 28 августа Кубок России по киле «Богатырская сеча-2021» в Подольске отменяется.

Кила — командная игра с мячом, цель в которой занести мяч в руках в зачетную зону «город». Современная спортивная кила создана Федерацией килы на основе одноименной старинной русской игры, описание которой датируется 1862 годом. Ожидалось, что соревнования в округе пройдут на стадионе «Подолье».