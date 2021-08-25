РИАМО - 25 авг. Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении преподавателей Московского педагогического государственного университета (МПГУ), которых подозревают в получении взяток в криптовалюте, пишет РБК.

Источник отметил, что по делу проходят заведующая кафедрой и два преподавателя. Взятки они брали за защиту диссертаций и получение ученых степеней. Общая сумма полученных преподавателями средств составляет порядка 500 тыс. рублей.

Возбуждено дело по ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и по ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что деньги преподавателям МПГУ перечислялись в биткоинах на анонимные кошельки, а затем обналичивались.