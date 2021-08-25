РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 авг. Три машины неотложной помощи поступили в Мытищинскую городскую клиническую больницу в среду, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Две из них будут работать в центральной части города, а один автомобиль отправится в деревню Сухарево. Последний обустроен для перевозки лежачих пациентов.

Автомобили приобретены за счет регионального бюджета в рамках губернаторской программы, которая принята на основе обращений и требований жителей Подмосковья. Глава поблагодарил губернатора области Андрея Воробьева и министерство здравоохранения Подмосковья за усиление медслужбы округа.

«Мне бы очень хотелось, чтобы наши жители четко разграничивали скорую помощь от неотложной. И понимали разницу между двумя этими службами, потому что два года назад экстренная медицинская помощь разделилась на «неотложную» и «скорую», - отметил Азаров.

Он уточнил, что «скорая» - экстренная служба немедленного медицинского реагирования, выезжающая к тем, чьи жизнь и здоровье находятся под угрозой. «Неотложка» - служба, оказывающая помощь пациентам, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно обратиться в поликлинику, но при этом их жизни ничего не угрожает.

Азаров добавил, что вызвать «неотложку» на дом можно, позвонив в поликлинику или же на номера 103 и 112, а также в колл-центр - 122. В Мытищах также работают кабинеты неотложной помощи. Узнать, где находится ближайший кабинет, можно, позвонив в свою поликлинику.