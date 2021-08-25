РИАМО - 25 авг. 20 новых рабочих мест создадут в Раменском городском округе благодаря строительству производственно-складского комплекса в деревне Островцы, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Застройщиком объекта является индивидуальный предприниматель. Площадь объекта составляет 772,9 кв. м. Одноэтажное панельное здание будет предназначаться для переработки утильсырья и металлолома, а также для его хранения.

Строительство начнется в ближайшее время. Все работы планируется закончить в третьем квартале 2022 года. Планируемый объем инвестиций на реализацию данного проекта составляет 50 млн рублей.

«В производственно-складском комплексе смогут работать 20 человек. Объект сопровождают персональные менеджеры Центра содействия строительству при Правительстве Московской области», – отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова.