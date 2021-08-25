РИАМО - 25 авг. Пользователи приложения Центральной пригородной пассажирской компании смогут сохранять свои данные, что позволит покупать билеты без повторного ввода информации при покупке, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

В обновленной версии приложения данные можно сохранить в разделе «Пассажиры». Теперь приложение отображает все заказы.

Также в раздел «Мои билеты» добавились фирменные экспрессы, там же при необходимости можно оформить возврат билета.

ЦППК обновила сервис цифровых услуг с учетом пожеланий пользователей.

За семь месяцев 2021 года в приложении было куплено более 2,1 млн билетов, тогда как за весь 2020 год таким способом было оформлено около 2 млн билетов.

ЦППК - крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России, осуществляющий перевозку пассажиров в 11 регионах России. Компания обеспечивает 91,4% пригородных пассажирских перевозок в Московском железнодорожном узле.