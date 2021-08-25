РИАМО - 25 авг. Первая очередь крупного жилого комплекса «Фили Сити» из трех корпусов построена и готовится к вводу в эксплуатацию, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

Первая очередь состоит из трех разновысотных корпусов. Они уже подключены к инженерным сетям.

«Все общестроительные работы на площадке по адресу: Багратионовский проезд, вл. 5, в районе Филевский Парк на западе столицы завершены. Частная компания-инвестор, строившая объект за счет собственных средств, приступила к благоустройству территории и в ближайшее время может получить разрешение на ввод корпусов в эксплуатацию», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он также отметил, что жилая площадь новых корпусов составляет 79,5 тыс. квадратных метров, на ней расположено в общей сложности 1127 квартир, а внутренняя наземная стоянка рассчитана на 990 машино-мест.

В нежилых помещениях первой очереди, площадь которых превышает 3 тыс. квадратных метров, разместятся кафе и рестораны. Также в жилом комплексе появится своя площадь с фонтаном и парк-променад.

Левкин также напомнил, что всего в 2021 году в столице запланировано ввести в эксплуатацию не менее 8,5 млн квадратных метров недвижимости, в том числе 4 млн квадратных метров жилья.