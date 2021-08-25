РИАМО - 25 авг. По заказу министерства экологии и природопользования Московской области в трех муниципальных образованиях установлены искусственные гнездовья для орешниковой сони, сообщает пресс служба ведомства.

Гнезда были установлены с целью сохранения популяции грызунов, имеющих статус уязвимого вида с сокращающейся численностью.

«Это необходимо для поддержания численности популяции. Люди часто принимают сонь за сельскохозяйственных вредителей и уничтожают, тогда как они питаются только орехами, желудями и семенами. Кроме того, есть случаи нападения на сонь кошек, которые настигают их на деревьях», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Гнездовья были установлены в Можайском округе, Зарайске и Коломне.

Орешниковая соня – грызун размером с мышь. Животное хорошо приспособлено к жизни на деревьях. В Москве и области живет только в лесах, где растут старые крупные дубы, липы, осины, хорошо развит подлесок из лесного ореха и других лесных кустарников. Она практически не боится человека и часто селится вблизи домов и хозяйственных построек, что увеличивает риски для популяции.