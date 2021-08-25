РИАМО - 25 авг. МВД опровергло информацию в СМИ, где рассказывалось о том, что пропавших без вести людей ищут без использования сведений о местоположении их мобильных телефонов. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

СМИ ранее сообщали, что возле здания МВД в Москве прошла акция, посвященная «неработающему» закону о геолокации, призванному помочь в поисках потерявшихся. Автором кампании стал куратор проектов «ЛизаАлерт» Олег Леонов.

В ведомстве назвали высказывание общественника оценочным, уточнив, что оно не соответствует действительности. В уголовном розыске организуют получение сведений о возможной геолокации на телефоне потерявшегося. Это делают с обязательным уведомлением суда в течение 24 часов.

Полицейские также назвали некорректными примеры поисковых мероприятий с помощью добровольцев. Практика показывает, что при поступлении обращения о розыске в добровольные поисковые отряды их координатор информирует угрозыск, который подключаются к поискам.