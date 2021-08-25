РИАМО - 25 авг. Объекты энергетики и ЖКХ в регионе к предстоящему осенне-зимнему периоду готовы на 84%, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

«На 23 августа 2021 при плане 80% фактическая готовность Московской области составила 84%. По всем объектам энергетики и ЖКХ отраслевые предприятия Подмосковья ведут подготовку к предстоящей зиме в плановом порядке, без нарушения сроков», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он также отметил, что особый контроль установлен ведомством за ходом выполнения мероприятий по повышению надежности электроснабжения в 12 городских округах, где были зафиксированы проблемы по итогам прошлого осенне-зимнего периода.

Результатом проведенной работы по подготовке объектов энергетики к зиме станет паспорт готовности, выданный муниципалитетам Ростехнадзором. Документ будет свидетельствовать о выполнении в полном объеме ремонтных и инвестиционных программ, а также накоплении установленных нормативных запасов топлива.

Министр энергетики региона подчеркнул, что каждый вид проводимых работ в городских округах контролируют по оцифрованным показателям. Он также рассказал, что с весны по конец лета специалистами ведомства было проведено 72 оперативных выездных совещания со всеми муниципальными образованиями Московской области.

«Задача обеспечения безаварийного прохождения отопительного периода находится на контроле и будет выполнена в установленные сроки», - отметил министр.