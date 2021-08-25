РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. На 20 дворовых территориях городского округа Люберцы в рамках комплексного благоустройства отремонтировали асфальтовое покрытие, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Всего в рамках комплексного благоустройства проводятся работы на 38 дворовых территориях: в Люберцах – 23, в поселке Малаховка – 5, в поселке Красково – 3, в поселке Томилино – 3, в Октябрьском – 4. В рамках комплексного благоустройства ведутся работы по установке 33 детских игровых и 17 спортивных площадок, в том числе 3 универсальных спортивных площадок («коробок»). В настоящее время на 20 дворовых территориях выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия и обустройству оснований под детские игровые и спортивные площадки. Ведутся работы по установке МАФ», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что на 5 дворовых территориях завершаются работы по асфальтовому ремонту и обустройству оснований под детские игровые и спортивные площадки.

«К 1 сентября планируем ввести в эксплуатацию все 33 детских игровых и 17 спортивных площадок. Кроме того, в рамках программы губернатора «Наше Подмосковье» через голосование на портале «Добродел» благоустроено 5 дворовых территорий», - добавил Ружицкий.