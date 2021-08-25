РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 авг. Сотрудники строительной группы МУЖКП «Котельники» ликвидировали провал асфальтового покрытия у жилого дома №2 по 2-му Покровскому проезду, сообщает пресс-служба администрации округа.

Впадина в указанном дворе образовалась в результате проводимых ранее ремонтных работ на системе водоснабжения, по окончании которых благоустройство было восстановлено в полном объеме, но грунт под асфальтом через некоторое время дал осадку.

Восстановительные работы выполнены коммунальщиками в полном соответствии с технологией укладки асфальта, с предварительной расчисткой поврежденных мест и подсыпкой песком.

Предприятие приносит извинения жителям за причиненные неудобства и выражает уверенность, что отремонтированный участок асфальтового покрытия прослужит еще долгое время.