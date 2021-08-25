РИАМО - 25 авг. Более 5,4 тыс. социальных объектов в Подмосковье будут доступными для инвалидов и маломобильных жителей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В регионе предусмотрят устранение существующих препятствий и барьеров, а также обеспечат доступность приоритетных объектов для получения в них услуг. Таким образом, число приоритетных объектов по подпрограмме «Доступная среда» составит 77,8%.

В ряд учреждений соцобслуживания закупается современное реабилитационное и компьютерное оборудование, а также поступят автомобили с подъемником.

На сегодня в регионе проживает свыше 400 тыс. инвалидов.

«Очень важно обеспечивать полноценную возможность легкого перемещения и адаптации маломобильных жителей, повышать с каждым днем комфортные условия для их жизни», – добавили в пресс-службе.