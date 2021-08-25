РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 авг. Жители дома №27 в микрорайоне Силикат подмосковных Котельников попросили снести стену между домом и магазином, сообщает пресс-служба администрации округа.

В среду состоялся выезд в данный дом. Заместитель главы Котельников Алексей Воронцов встретился с жителями и обсудил вопросы ЖКХ и благоустройства придомовой территории. Также во встрече приняли участие начальник управления ЖКИ Лариса Визаулина и директор УК «Котельники» Игорь Токарев.

Во время встречи жители жаловались на неудовлетворительное состояние и запах внутри подъезда, присутствие крыс и грязь в подвальном помещении дома.

Также жители требуют снести стену, которая расположена между домом и магазином «Пятерочка», провести ремонтные работы по обновлению бордюров и убрать весь мусор на газонах.