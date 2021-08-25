РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. На стадионе «Балятино» в поселке Октябрьский Люберец до 20 сентября проходит фестиваль семейного спорта «Стартуем вместе», в нем могут поучаствовать все желающие. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Спортивные игры стартовали 20 августа.

В фестивале семейного спорта жители округа могут принять активное участие до 20 сентября. Их ждут игры в волейбол, бадминтон, футбол, дартс, настольный теннис. Ближайшая игра в бадминтон запланирована на 2 сентября.

Получить информацию об участии в фестивале и расписании игр можно по телефону: 8(965)215-21-43 - инструктор Вячеслав Данилин. Адрес стадиона: поселок Октябрьский, улица Текстильщиков, дом №2.