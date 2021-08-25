РИАМО - 25 авг. Следователи в подмосковном Раменском возбудили уголовное дело по факту возбуждения ненависти после избиения подростка за футболку с надписью, об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел в июле 2019 года в селе Софьино. Несовершеннолетний 2002 г. р. избил знакомого мальчика на почве ненависти и вражды по отношению к лицам по национальному признаку за имеющуюся надпись на футболке.

Следователи уже запросили характеристики на семьи подростков. Планируются допросы, также будет дана оценка нанесенного вреда здоровью.

По данным СМИ, уроженец Таджикистана напал на российского подростка из-за того, что последний гулял в футболке с надписью «Русские вперед». После сильного избиения юноша подал заявление в полицию, но никакой реакции от правоохранителей якобы не последовало. Тогда подросток был избит второй раз за то, что он пошел к полицейским.