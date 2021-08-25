РИАМО - 25 авг. Около 60 тыс. жителей Подмосковья получили 5 млн кешбэка за оплату коммунальных счетов через личный кабинет МособлЕИРЦ картой «Мир», сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

«С начала года число пользователей личного кабинета МособлЕИРЦ увеличилось почти в два раза. Жители ценят удобство, выгоду и скорость. Помимо вышеперечисленных положительных моментов, пользователи данной программы могут получить материальную выгоду от оплаты коммунальных платежей», - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства области Антон Велиховский.

Регистрация карты «Мир» в программе лояльности не займет много времени. Это можно сделать в личном кабинете МособлЕИРЦ или в мобильном приложении.

В последнем случае регистрация проходит на странице оплаты, достаточно нажать кнопку «получить кешбэк МИР» и указать номер телефона, номер карты, согласиться на обработку персональных данных и принять условия акции.

Акция действует с 1 июля по 31 декабря 2021 года.

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