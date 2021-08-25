РИАМО - 25 авг. В учреждениях дополнительного образования подмосковного Реутова продолжается запись детей в кружки и секции на новый учебный год, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Подать заявление можно на сайте: new.dop.mosreg.ru или через региональный портал госуслуг (uslugi.mosreg.ru/services/20712). Заявление может подать родитель или законный представитель ребенка.

«В Реутове достаточно обширный выбор кружков. Более 500 программ по различным направлениям! Школьники смогут найти занятия на любой вкус и приступить к обучению уже с 1 сентября. Важно понимать, что заявку можно подать сейчас, она не потеряется и будет находиться в работе до приглашения на прохождение вступительных испытаний или подписания договора», - отметил Каторов.

Полная информация о кружках и секциях размещена на сайте навигатора дополнительного образования Московской области, где можно произвести поиск или заполнить форму подбора подходящих занятий.