РИАМО - 25 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о присвоении средней общеобразовательной школе №1 округа Кашира имени героя Советского Союза Александра Выборнова. Документ опубликован на сайте правительства Подмосковья.

В документе указано, что решение было принято с целью увековечить память Александра Выборнова и на основании документов, предоставленных главой муниципалитета.

Постановление вступит в силу на следующий день после подписания, 26 августа.

Александр Выборнов родился в Кашире в 1921 году. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, указом от 27 июня 1945 года был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда» и получил звание Героя Советского Союза. В 1973 стал почетным гражданином города Кашира.