РИАМО - 25 авг. В Подмосковье 817 региональных библиотек 28 августа проведут день открытых дверей. Для читателей организуют обширную программу, ожидается свыше 100 тыс. гостей, сообщает пресс-служба министерства культуры области.

В последнюю субботу лета у читателей будет возможность выбрать кружок или студию по интересам, записаться на занятия, побывать в хранилищах фондов и поучаствовать в мероприятиях.

За 2020 год посетители побывали в библиотеках Подмосковья более 9 млн раз. Организаторы дня открытых дверей надеются, что благодаря программе число визитов вырастет.

В Московской Губернской универсальной библиотеке в Королеве в день открытых дверей посетителям представят лабораторию «Пифагорус», школу 3D-моделирования, «Библионяню» и «Библиопродленку», познавательные краеведческие игры, а завершат программу молодежным «квартирником».

Центральная библиотека Ленинского округа подготовит для гостей проект «А у нас во дворе…», читателей встретит Клоун Алекс. Продолжится день мастер-классом по эмоциональному интеллекту.

В Сергиевской сельской библиотеке Коломны проведут книжный челлендж, познакомят посетителей с новинками, а также расскажут о секциях и кружках читальни.

В Центральной библиотеке Долгопрудного презентуют интеллектуальное кафе BiblioParfe. Гости познакомятся с миром ароматов через рассказы парфюмеров Москвы.

В Домодедове Центральная библиотека им. А. Ахматовой подготовит читателям подарки. А еще их ждут приключения в компании Чеширского кота, Шляпника и Червонной Королевы, а также мастер-класс по алгоритмике.

В Пушкинском округе в день открытых дверей Библиотечно-информационный комплекс планирует провести квесты. А еще специалисты поделятся секретом того, как за 10 минут сделать подборку для любой курсовой работы.