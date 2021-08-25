РИАМО - 25 авг. В Подмосковье 817 региональных библиотек 28 августа проведут день открытых дверей. Для читателей организуют обширную программу, ожидается свыше 100 тыс. гостей, сообщает пресс-служба министерства культуры области.
В последнюю субботу лета у читателей будет возможность выбрать кружок или студию по интересам, записаться на занятия, побывать в хранилищах фондов и поучаствовать в мероприятиях.
За 2020 год посетители побывали в библиотеках Подмосковья более 9 млн раз. Организаторы дня открытых дверей надеются, что благодаря программе число визитов вырастет.
В Московской Губернской универсальной библиотеке в Королеве в день открытых дверей посетителям представят лабораторию «Пифагорус», школу 3D-моделирования, «Библионяню» и «Библиопродленку», познавательные краеведческие игры, а завершат программу молодежным «квартирником».
Центральная библиотека Ленинского округа подготовит для гостей проект «А у нас во дворе…», читателей встретит Клоун Алекс. Продолжится день мастер-классом по эмоциональному интеллекту.
В Сергиевской сельской библиотеке Коломны проведут книжный челлендж, познакомят посетителей с новинками, а также расскажут о секциях и кружках читальни.
В Центральной библиотеке Долгопрудного презентуют интеллектуальное кафе BiblioParfe. Гости познакомятся с миром ароматов через рассказы парфюмеров Москвы.
В Домодедове Центральная библиотека им. А. Ахматовой подготовит читателям подарки. А еще их ждут приключения в компании Чеширского кота, Шляпника и Червонной Королевы, а также мастер-класс по алгоритмике.
В Пушкинском округе в день открытых дверей Библиотечно-информационный комплекс планирует провести квесты. А еще специалисты поделятся секретом того, как за 10 минут сделать подборку для любой курсовой работы.
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