РИАМО - 25 авг. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что 1 сентября во всех школах проведут в очном формате. Об этом сообщает Газета.ru.

«Мы активно готовимся к празднованию Дня знаний, который пройдет очно», — сказал Кравцов в ходе заседания Госсовета по вопросам образования.

По его словам, российские школы готовы принять все 17 млн учеников.

Кравцов сообщил, что планов, связанных с переводом российских школьников на дистанционное обучение, нет. По словам министра, никакой удаленный формат не сможет заменить живое общение педагогов с учениками.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщал, что практически все вузы страны начнут новый учебный год в очном режиме.