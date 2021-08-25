РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. В подмосковных Люберцах возбудили административное дело после обнаружения на одной из улиц тары из-под нефтепродуктов и разливов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Министерство экологии и природопользования Московской области направило администрации городского округа Люберцы предупреждение о недопустимости нарушений природоохранного законодательства. Ранее жители округа пожаловались в министерство на порчу земель на участке, расположенном по улице Транспортная.

«В ходе осмотра территории информация от жителей подтвердилась. Инспекторы эконадзора обнаружили навалы тары из-под нефтепродуктов и многочисленные разливы. Предположительно, отходы относятся к IV – V классу опасности. По данному факту возбуждено административное дело, администрация округа предупреждена об ответственности и должна организовать вывоз отходов, а также привести земли в порядок. Исполнение находится на контроле министерства», - сказал зампредседателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.