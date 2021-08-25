РИАМО - 25 авг. С 27 августа в Москву вернется летнее тепло, температура воздуха днем достигнет 24-26 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

В столице в четверг, 26 августа, будет нежаркая погода с дождями. Причем может выпасть до 25 мм осадков. Температура понизится до 18-19 градусов, однако похолодание будет недолгим.

С пятницы в столицу вернется июль – дневная температура повысится до 24-26 градусов, осадков в этот день не ожидается.

Ранее синоптик сообщал, что последнюю полную неделю августа в Московском регионе может завершиться метеолето.

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