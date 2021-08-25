РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. В городском округе Люберцы к декабрю отремонтируют первый этаж Малаховской поликлиники, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Он проверил ход ремонта в поликлиническом отделении №11 в поселке Малаховка.

«В текущем году мы ремонтируем 2 объекта здравоохранения - поликлиническое отделение №11 в Малаховке, патологоанатомический корпус и бюро судебно-медицинской экспертизы в Люберецкой областной больнице на Октябрьском проспекте, 338», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что работы по текущему ремонту поликлиники №11 выполняет АО «ЛГЖТ».

«По контракту они отремонтируют со 2 по 4 этажи, а также выполнят электротехнические, сантехнические работы по замене отопительных приборов, отделочные работы, ремонт входной группы и крыльца. В настоящее время проведен демонтаж, начата отделка. Проводится укладка плитки, потолочные и покрасочные работы. К 1 сентября работы планируют завершить», - пояснил Ружицкий.

Глава округа отметил, что были выделены дополнительные средства на ремонт первого этажа и лестничных маршей поликлиники, их обновят к декабрю.

Он добавил, что в 5 объектах здравоохранения произведут замену 8 лифтов.