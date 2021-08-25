РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. Ученики школы №10 Подольска вот уже пятый год подряд будут участвовать во всероссийской благотворительной акции «Дети вместо цветов» фонда «Вера», за это время они уже собрали около 35 тысяч рублей для больных детей, сообщила член родительского комитета класса Евгения Лысенко.

Родители и дети 8 «А» класса школы №10 в поселке Цемзавод пятый год участвуют во всероссийской благотворительной акции «Дети вместо цветов» фонда «Вера». По словам Лысенко, всего в этом классе 26 человек, определенной суммы взноса нет, все собирают по желанию и возможностям.

«Есть родители, которые не сдают ничего, кто-то сдает 200 рублей, кто-то 15 тыс. Всего за четыре года участия родители вместе с детьми собрали и перевели фонду 28 960 рублей. В текущем году для акции собрали уже почти 6 тыс. рублей. К благотворительной акции присоединились еще три класса школы», - отметила Лысенко.

Смысл акции в том, что на 1 сентября ученики дарят классному руководителю один цветочный букет от всех, а остальные денежные средства перечисляют в фонд помощи хосписам «Вера». Эти деньги идут на помощь неизлечимо больным взрослым и детям со всей страны прожить последние дни с достоинством и без боли. Фонд приобретает аппараты для дыхания, кресла, лекарства и специальное питание для тяжелобольных детей, обеспечивает психологическую и юридическую поддержку их семьям.

Также в классе проводят «урок доброты», на котором рассказывают ученикам о благотворительности, ее важности и необходимости. Родительский комитет поддержала директор школы Ольга Маковецкая, учитель начальной школы Нина Чурилова и классный руководитель ребят Андрей Гаврилов.