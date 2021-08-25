РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 авг. Жители дома №9 в микрорайоне Ковровый в Котельниках пожаловались на разрушенные ступени у подъезда и отсутствие урн, сообщает пресс-служба администрации округа.

В среду в микрорайоне Ковровый прошла встреча заместителя главы Котельников по вопросам ЖКИ Алексея Воронцова и жителей дома №9. Также участие во встрече приняли начальник управления ЖКИ Лариса Визаулина и директор управляющий компании «Котельники» Игорь Токарев.

Встреча состоялась в связи с жалобами собственников, которые показали делегации состояние входной группы. Жителям приносят дискомфорт разрушенные ступени, которые повышают риск травматизма. Особенно это касается пожилых, проживающих в доме. От жителей поступил запрос на установку перил, пандусов, урн и новой детской площадки, а также на благоустройство придомовой территории.

Кроме того, жители подняли вопрос избавления многоквартирных домов от грызунов. На встрече представители УК объявили, что дератизация в данном доме была проведена 23 августа. Силами управляющей компании были обработаны все подвальные помещения дома.