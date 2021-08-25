РИАМО - 25 авг. Российский президент Владимир Путин положительно оценил идею ввести в школах традицию поднятия флага РФ, однако для этого нужен общегосударственный стандарт, сообщает Федеральное агентство новостей.

Российский лидер в среду провел онлайн-встречу с педагогами вузов, студентами, учениками и абитуриентами.

«Это хорошая традиция. <...> Нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например, должен быть <...> общегосударственный стандарт», — сказал Путин.

Ранее глава государства призвал совершенствовать систему оплаты труда учителей. 2023 год в России Путин предложил сделать Годом педагога.