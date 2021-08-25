РИАМО – 25 авг. В Москве заключено еще одно соглашение по программе стимулирования создания мест приложения труда. В рамках проекта инвестор возведет детский сад и школу на юге столицы, где в общей сложности будет создано 149 рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках соглашения инвестор построит детский сад и школу общей площадью 19,1 тыс. кв. м в районе Москворечье-Сабурово на юге Москвы. Это первый проект по строительству образовательных объектов в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда», — сказал заместитель мэра.

Он добавил, что инвестор вложит в строительство около 1,8 млрд рублей и получит льготу по плате за изменение вида разрешенного использования участка для возведения многоквартирного дома.