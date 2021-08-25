РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. Футбольная школа «Спартак» городского округа Люберцы приглашает детей от 5 до 16 лет на первую бесплатную тренировку, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Визитная карточка городского округа Люберцы - ФШ «Спартак» объявляет набор мальчиков и девочек от 5 до 16 лет для занятий футболом. Первая тренировка проходит бесплатно.

В школе работает квалифицированный тренерский состав с лицензией C, В, UEFA, проводятся товарищеские игры, просмотры в профессиональные клубы, летние и зимние сборы. В округе открыто несколько отделений по адресам: улица Камова, дом №4 и улица Вертолетная, дом №8; поселок Мирный, улица Академика Северина, дом №5; микрорайон Красная горка, проспект Гагарина, дом №21; поселок Калинина, дом №56, школа №10; улица Побратимов, дом №28.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8(903)724-10-69, 8(916) 825-57-29.