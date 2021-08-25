РИАМО - 25 авг. Преображенский районный суд Москвы приговорил муниципального депутата Басманного района Люсю Штейн к одному году ограничения свободы по «санитарному делу». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Девушку признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированного митинга.

Отныне ей нельзя покидать квартиру с 22:00 до 06:00, менять место постоянного жительства без предварительного уведомления, посещать массовые мероприятия и участвовать в них.

Кроме того, Штейн запрещено выезжать за пределы Москвы без согласия специализированного госоргана, а также ей нужно дважды в месяц являться в уголовную исполнительную инспекцию.

Гособвинение ранее запрашивало для мундепа два года ограничения свободы.