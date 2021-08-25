РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 авг. Жителям подмосковных Котельников в рамках Дня добрососедства показали театральное представление, сообщает пресс-служба администрации округа.

В среду во дворе на 2-ом Покровском проезде у домов №№2 и 4 в рамках Дня добрососедства, посвященного празднованию Дня города Котельники, прошло мероприятие с участием управляющей компании «ЭК Акварель» и театра «Софит».

Первый заместитель главы Котельников Александр Чуприн поздравил горожан с наступающими праздниками - 1 сентября и Днем города Котельники. Он пожелал округу процветания и благополучия. Также Чуприн пообщался с жителями и вместе с детьми посмотрел выступление театра «Софит». После этого жителей ждали сладкие угощения.

Следующий День добрососедства пройдет 26 августа на детской площадке по адресу: микрорайон Белая Дача, дома №№34, 40 и 41.