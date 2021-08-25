РИАМО - 25 авг. В октябре планируется открытие нового Дома культуры в поселке Горки Одинцовского округа. Объект уже готов на 86%. Ход строительства лично осмотрел глава городского округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас в ДК идут отделочные и пусконаладочные работы, монтаж лифтов, освещения и оконечных устройств инженерных систем, установка дверных блоков, отделка в подвале и благоустройство территории. На площадке работают 116 человек и 6 единиц техники.

Глава округа сообщил, что все общестроительные работы полностью завершатся в сентябре этого года, а церемония открытия многофункционального культурного комплекса намечена на октябрь.

«В Горках-10 у нас получается не просто ДК, а современный многофункциональный комплекс – со всеми инновационными подходами к системе обучения, секциям, кружкам. Мы совместили спорт, культуру, библиотечные услуги, кафе и общественные пространства – в одном месте. Это современный подход к строительству и дальнейшей эксплуатации таких учреждений», - рассказал Иванов.

Он добавил, что в сентябре планируется приступить к получению разрешения на ввод.

«Когда будут закончены все общестроительные работы – начнем расставлять мебель, устанавливать оборудование, в том числе и сценическое. Чтобы в октябре торжественно открыть новый Дом культуры в Горках-10», – рассказал Андрей Иванов.

Глава Одинцовского округа добавил, что Дом культуры рассчитан на 710 посетителей, в том числе маломобильных граждан. Он охватит весь 10-тысячный поселок и ближайшие окрестности.

Культурный комплекс будет ориентирован на все возрастные категории, он объединит в трехэтажном здании несколько блоков: универсальный спортзал с трибунами на 150 зрителей и тренажерный зал на 30 занимающихся, киноконцертный зал на 400 зрителей с кафе на 50 посадочных мест и буфетом, а также блок клубной работы с помещениями для занятий и библиотекой на 160 человек.

Кроме того, здание имеет свою территорию – участок площадью 1,14 гектара. На нем будут обустроены автостоянка, детская площадка и парковая зона со скамейками.