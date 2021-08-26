РИАМО - 26 авг. Национальный парк «Лосиный остров» занимает северо-восточную часть Москвы, а его остальная территория находится в области. Лес охраняется государством, но открыт для туристов. Здесь рассказывают о диких животных, об истории Москвы и приглашают на уникальный пешеходный маршрут.

В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» ведущие Герман Иванов и Лена Твердая расскажут про обитателей «Лосиной биостанции»: как спастись от дикого кабана, как любят развлекаться лоси и что делают с оленем его огромные рога.

1:25 — 3:31 Что происходит на Лосиной биостанции

3:32 — 6:20 Что нужно знать про характер лося

6:21 — 9:35 Как спастись от дикого кабана

9:36 — 12:25 О проблемах с водой в XVIII веке

12:26 — 18:52 Смерть и хаос: эпидемия чумы в Москве

18:53 — 23:46 Как строили Мытищинский водопровод

23:47 — 27:19 Как пройти до конца Босоногую тропу

27:20 — 28:07 Как добраться и сколько стоит билет

В выпуске также пойдет речь об эпидемии чумы в Москве в XVIII веке, ее предпосылках, ужасах и как следствие — строительстве первого Мытищинского водопровода. Кроме того, ведущие расскажут о новом аттракционе - Босоногой тропе в Дендрарии, которая стала хитом этого лета у туристов.

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении: Apple Podcast, Google Podcast, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», CastBox, Overcast, Castro, YouTube или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

По вопросам сотрудничества пишите на почту: podcast@riamo.ru.

Подкаст «Путь-дорога» — проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что любовь к истории и готовность к приключениям помогут скрасить любое путешествие и провести пару выходных дней так, чтобы они запомнились надолго. За яркими впечатлениями не придется далеко ехать, ведь Московская область настолько многогранна, что каждый человек найдет здесь развлечение по своему вкусу.

Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Волоколамск, Серпухов, Сергиев Посад, Павловский Посад, Зарайск, Клин, Жуковский, Электроугли, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Архангельское, Мураново, Марфино, Даровое, Вяземы, Мелихово, Середниково, Захарово, Шахматово, Остафьево, Боблово, Быково, дома-музеи Чайковского и Аркадия Гайдара в Клину, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, музей-заповедник «Бородинское поле», «Горки Ленинские», парк «Патриот», этнопарк «Кочевник».

Кроме того, можно послушать про староверов деревни Тураево, село Ярополец, ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

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