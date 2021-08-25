РИАМО - 25 авг. На территории Троицкого и Новомосковского округов с начала 2021 года построили три крупные школы, каждая из них рассчитана более чем на 1 тыс. мест, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«ТиНАО – наиболее активно развивающаяся территория столицы, при этом параллельно со строительством нового жилья здесь ведется масштабная работа по развитию социальной инфраструктуры, в частности, образовательной», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что с начала года в новой Москве достроили 6 школьных зданий, они смогут вместить около 5 тыс. учеников.

Бочкарев уточнил, что в числе построенных школ – три крупных образовательных объекта, каждый из которых может вместить более 1 тыс. детей. Так, на улице Сосенский Стан в Коммунарке ввели в строй школу на 1,1 тыс. мест.

Заммэра добавил, что еще одну образовательную организацию на 1,3 тыс. учеников, которую построил девелопер, ввели в эксплуатацию в районе деревни Николо-Хованское. За счет другого инвестора достроили школу «Самбо-70». Этот образовательно-спортивный центр рассчитан на 1125 мест. Школу планируют ввести в строй в ближайшее время.

По словам депутата Госдумы Дмитрия Саблина, возведение социальных объектов в новой Москве находится на особом контроле рабочей группы «Развитие ТиНАО: гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры».

Саблин отметил, что результаты решений рабочей группы позволяют значительно ускорить темпы роста социальной сферы территорий, а это позволяет выходить на новые, более высокие стандарты качества жизни. Рабочая группа помогла ускорить возведение около 20 соцобъектов. Группа продолжит контролировать реализацию социально важных проектов для защиты интересов местных жителей и вместе с ними следить, чтобы все работы проводили по графику.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин осмотрел новое здание школы №2117 в Щербинке. Градоначальник отметил, что Москва готовится ко Дню зданий: школьные объекты ремонтируют, реконструируют, строят новые. К 1 сентября в строй введут около 25 объектов, всего за год построят порядка 40 образовательных объектов (школ, детских садов).