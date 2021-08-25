РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. Активисты рассказали прохожим в микрорайоне Кузнечики Подольска о способах борьбы со стрессом, также каждому дали информационные буклеты, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

В среду в микрорайоне Кузнечики специалисты по работе с молодежью молодежного центра «Максимум» провели акцию «Стоп.Стресс». Она была направлена на актуализацию имеющихся знаний о стрессе и способах борьбы с ним и расширения представлений о профилактике и управлении стрессом.

В ходе акции каждый участник получил информационный буклет и воздушный шарик, как символ легкости и умения отпускать проблемы.