РИАМО - 25 авг. В деревне Папушево Одинцовского округа реконструкцию очистных сооружений планируют завершить к декабрю, в настоящее время готовность объекта составляет 82%. Ход работ проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации.

Комплекс работ реализуется в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева, финансирование осуществляется из регионального и местного бюджетов.

«Губернатором было принято решение выделить денежные средства и начать реконструкцию очистных сооружений. Все идет в графике, сегодня еще раз приехал на объект, чтобы лично проконтролировать исполнение и качество работ. К декабрю реконструкция будет завершена. Надо отдать должное строителям – они смогли проводить все работы, не отключая очистные сооружения. Это профессиональный подход», – подчеркнул Иванов.

Проектная мощность реконструированных сооружений составит 7 тыс. кубометров в сутки.

«Этого будет достаточно для территории, на которой проживают около 10 тыс. жителей. Общая готовность в настоящий момент составляет 82%, уже выполнено переключение на новый очистной блок», - пояснил Иванов.

Глава Одинцовского округа добавил, что реконструкция затронула весь комплекс станции. Так, новый блок емкостных сооружений полностью готов, старый блок – на 75%, здание механической очистки – 95%, производственный корпус – 98%, здание доочистки – 85%, готовность склада с котельной – 95%.

Работы в здании воздуходувной, где расположены агрегаты для аэрации воды и других очистных процессов, выполнены на 90%. Комплекс работ также предусматривает вывод из эксплуатации полей фильтрации.

Важно отметить, что очистные сооружения в деревне Папушево были построены в 1972 году. Спустя почти 50 лет они уже были не в состоянии обеспечивать потребности поселка Горки-10 и близлежащих населенных пунктов. Поэтому объект был включен в региональную программу реконструкции.