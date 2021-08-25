РИАМО - 25 авг. В последний день лета, 31 августа, в Подмосковье и столице могут пройти кратковременные дожди, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«По предварительной модели, 31 августа в первой половине дня будет облачно с прояснениями, а во второй — переменная облачность», - сказала Позднякова.

Она добавила, что в это время возможен кратковременный дождь. В последний день лета максимальная температура воздуха составит 25 градусов.

Ранее на 25-26 августа в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. В столице за сутки может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

Ночь на 25 августа в Москве стала самой холодной за 82 дня, температура опустилась ниже +10 градусов. В Подмосковье холоднее всего было в Волоколамске (+2,4 градуса), Клину (+3,1 градуса) и Дубне (+4,1 градуса).

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