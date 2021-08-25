РИАМО - 25 авг. Делегация министерства здравоохранения Аргентины посетила резервный госпиталь на ВДНХ в рамках рабочего визита в Москву и ознакомилась с мерами лечения и предупреждения коронавирусной инфекции, принятыми в столице, об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Встречу с министром здравоохранения Аргентины Карлой Визотти и советником президента Аргентины Сесилией Николини провели заместитель руководителя департамента здравоохранения российской столицы Алексей Токарев, руководство городской клинической больницы №24 и курируемого ею резервного госпиталя на ВДНХ, а также представители департаментов внешнеэкономических и международных связей Москвы.

Представители Аргентины высоко оценили организацию и качество оказываемой медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией в резервном госпитале и в Москве в целом. На иностранную делегацию впечатление произвели возможности госпиталя и его техническая оснащенность.

По словам Карлы Визотти, подход Москвы оптимален, поскольку позволяет обеспечить доступность эффективных методов лечения как в стационарах, так и в дополнительно организованных резервных госпиталях, что позволяет предотвратить избыточную нагрузку на систему здравоохранения города в целом.

Вакцинация

Интерес у делегации вызвали также подходы к организации бесплатной вакцинации от Covid-19, что позволило в короткий срок сделать ее доступной для всех желающих. В частности, министр здравоохранения Аргентины заинтересовалась опытом работы павильонов «Здоровая Москва» в которых москвичи могут бесплатно и без предварительной записи не только сделать прививку от коронавирусной инфекции, но и пройти обследования своего здоровья, в том числе после Covid-19.

В ходе визита Карла Визотти выразила благодарность России за сотрудничество по линии иммунизации населения российской вакциной «Спутник-V», поставки которой начались в страну в сентябре прошлого года. Она также отметила, что большинство граждан Аргентины, несмотря на имеющееся многообразие различных вакцин, выбирают именно российский вариант.

Также российской и аргентинской сторонами была выражена взаимная заинтересованность в развитии дальнейших двусторонних отношений в сфере медицины и здравоохранения.

Госпиталь на ВДНХ

В резервном госпитале на ВДНХ на площади 53 тыс. квадратных метров развернуто более 1400 коек, в том числе 256 коек реанимации. При этом реанимационный блок медучреждения — один из крупнейших в Москве. В этом блоке имеются клинико-диагностическая и микробиологическая лаборатории, зоны эндоскопии, бронхоскопии и гастроскопии, отделение гемодиализа, КТ.

Оснащение реанимации госпиталя позволяет выполнять сложные диагностические и реанимационные процедуры, включая полный комплекс дыхательной поддержки. Каждое место пациента реанимации оборудовано аппаратами искусственной вентиляции легких и системой подачи газов. Благодаря мобильным рентген-аппаратам и аппаратам УЗИ диагностика осуществляется прямо у постели больного.

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